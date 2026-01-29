Bari potrebbe avere il suo ' diamante' di baseball Il presidente dei Warriors | Lo attendevamo da 55 anni

Bari potrebbe finalmente avere un campo da baseball regolamentare. Dopo 55 anni, il presidente dei Warriors, Vincenzo Serino, dice che si avvicina un traguardo atteso da molto tempo. La squadra di baseball cittadina, l’unica in città, aspetta da decenni di poter giocare su un campo adeguato. Ora, sembra che la svolta sia vicina.

Negli scorsi giorni Vincenzo Serino, patron della squadra che milita in serie C, è stato convocato a Palazzo di città. L'area prescelta è a Ceglie, nei terreni attualmente di proprietà della Rai Dopo 55 anni per Vincenzo Serino, patron dell'unica squadra di baseball di Bari, i Warriors, potrebbe avverarsi un sogno: ottenere un campo da baseball regolamentare. Una richiesta che l'associazione sportiva dilettantistica porta all'amministrazione da tempo e che ora potrebbe finalmente trovare compimento con l'impegno del sindaco Leccese. “Anche grazie all'impegno del consigliere Lorenzo Leonetti (il delegato comunale allo Sport, ndr) sono stato convocato alcuni giorni fa a Palazzo di città - racconta Serino - e tra le proposte individuate c'è il campo a Ceglie che un tempo ospitava i circoli della Rai”.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

