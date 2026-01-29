Bari-Palermo venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al San Nicola in questo derby del sud

Questa sera alle 20:30 al San Nicola si gioca il derby del Sud tra Bari e Palermo. Le formazioni sono ufficiali e i pronostici puntano a una partita combattuta, anche se finora sono stati pochi i gol segnati in questo match. I tifosi si aspettano una sfida intensa tra le due squadre che cercano punti importanti nel 22esimo turno di Serie B.

