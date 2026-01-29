Bari-Palermo venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al San Nicola in questo derby del sud
Questa sera alle 20:30 al San Nicola si gioca il derby del Sud tra Bari e Palermo. Le formazioni sono ufficiali e i pronostici puntano a una partita combattuta, anche se finora sono stati pochi i gol segnati in questo match. I tifosi si aspettano una sfida intensa tra le due squadre che cercano punti importanti nel 22esimo turno di Serie B.
Anticipo del 22esimo turno di Serie B che è il principale derby del Sud di questa categoria, con il Bari di Longo che accoglie in casa il Palermo di Inzaghi. Due squadre distanti 18 punti che vivono 2 momenti contrastanti: da una parte i galletti che hanno richiamato Longo in panchina con la squadra sull’orlo della retrocessione e con 2 allenatori che non sono stati capaci di far esprimere al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Bari Palermo
Bari-Palermo (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al San Nicola in questo derby del sud
La partita tra Bari e Palermo si gioca venerdì sera al San Nicola, nel 22esimo turno di Serie B.
Ultime notizie su Bari Palermo
