Bari-Palermo l' anticipo del venerdì su Dazn anche in modalità gratuita

Questa sera Bari e Palermo scendono in campo per la 22ª giornata di Serie B. La partita sarà trasmessa su Dazn, ma questa volta gli appassionati potranno seguirla anche senza abbonamento, in modo gratuito e senza registrarsi. Una possibilità in più per tifosi e curiosi di vedere la sfida tra le due squadre.

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Modena, i rosanero puntano a conquistare tre punti per la rincorsa alla promozione. Dall'altra parte, il Bari guidato da Moreno Longo cerca conferme davanti al proprio pubblico. Attualmente al 17° posto con 20 punti, i biancorossi arrivano carichi dalla vittoria esterna per 2-1 sul campo del Cesena e puntano a risalire la china per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.

