Bari | inizia Evolio Expo nella regione più olivicola d’Italia Stamattina l' inaugurazione

Questa mattina a Bari si è tenuta l'inaugurazione di Evolio Expo, l'evento dedicato all'olio d'oliva. La Puglia, regione più olivicola d’Italia, si prepara a mostrare i suoi prodotti, con 720 frantoi attivi e il 31% del territorio dedicato alla coltivazione di ulivi. La giornata è iniziata con entusiasmo, attirando produttori e visitatori pronti a scoprire le novità del settore.

In Puglia ci sono 720 frantoi oleari e la coltivazione si sviluppa nel 31 per cento del territorio regionale. È la regione più olivicola d’Italia. Questo il tema di Evolio Expo, seconda edizione, che si apre oggi a Bari. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 11.00 nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari sarà inaugurata EVOLIO Expo, seconda edizione della fiera internazionale dedicata all’olio EVO del Mediterraneo, in programma fino al 31 gennaio 2026. Interverranno: Francesco Paolicelli, assessore Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Puglia Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione – Regione Puglia Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro – Regione Puglia Luca Scandale, commissario AreT-Pugliapromozione Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante Pietro Petruzzelli, assessore Sviluppo Locale, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari Ivo Nardella, presidente Senaf e Gruppo Tecniche Nuove Carmine Cicala, assessore politiche agricole e forestali – Regione Basilicata Luciana Di Bisceglie, presidente Unioncamere Puglia Cesareo Troia, vice presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Regione Puglia Conclusioni: Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario Ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Il programma completo degli eventi di EVOLIO Expo è disponibile qui https:www. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

La Puglia si conferma la principale regione olivicola d'Italia, con la provincia di Bari in testa, che conta circa 98.

L'Evolio Expo mette in evidenza il ruolo della Puglia come capitale dell'extavergine e la rilevanza della Campania nella filiera dell'olio.

