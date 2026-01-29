Bar Carlino | lo sport di Gio e Andre e gli atleti dell’Olegna Andare oltre le barriere

Questa sera a Bologna la pasticceria Da Neri si è trasformata in un palcoscenico di emozioni. Gio e Andre, insieme agli atleti dell’Olegna, hanno portato energia e passione, dimostrando che si può andare oltre le barriere con determinazione. La scena si è riempita di volti sorridenti e scambi di parole, mentre la città si prepara a nuove sfide e successi.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Se il ritorno delle Vetrine Rossoblù ha acceso le luci sulla città, all'interno della pasticceria Da Neri l'atmosfera si è scaldata grazie a un viavai di ospiti che hanno trasformato il locale in una tribuna d'onore. Mentre nell'aria si diffondeva l'inconfondibile profumo di zucchero a velo e vaniglia, con il padrone di casa, Mirko Neri, e la pasticceria Barbara Ferri, impegnati a svelare i segreti delle loro sfrappole, il microfono è passato agli amici del talk show. In prima fila Armando Fontana, fondatore della Fontana&Fontana Infortunistica, realtà che festeggia 25 anni di attività.

