Il governo ha aperto il bando per il nuovo piano di edilizia universitaria. Con 599 milioni di euro, si punta a creare e ampliare gli studentati in tutto il paese. Sono previsti oltre 60.000 nuovi posti letto, destinati a studenti universitari che potranno usufruire di contributi a fondo perduto e canoni calmi. Le scuade sono già state pubblicate e le università si preparano a presentare i progetti entro le scadenze stabilite.

PNRR, al via il bando per creare e ampliare studentati: 599 milioni di euro per 60.000 nuovi posti letto con contributi a fondo perduto e canoni calmierati per studenti universitari.. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha messo in campo una misura strategica per potenziare l’offerta abitativa per studenti universitari in Italia: la creazione e l’ampliamento di studentati con contributi pubblici dedicati. Il bando, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) su mandato del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), è parte dell’Investimento 5 “Fondo student housing” della Missione 4 del PNRR. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bando PNRR Student Housing: criteri, requisiti e scadenze

Bando Student Housing 2026: Guida Completa ai 599 Milioni del Fondo CDP e Strategie di Successo

