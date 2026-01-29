banda del buco refurtiva ritrovata sotto un telo in mezzo ai campi ad azzano

La banda del buco aveva nascosto la refurtiva in mezzo ai campi ad Azzano. La Squadra mobile ha trovato i soldi e gli oggetti rubati, nascosti sotto un telo. Le indagini sono partite dopo il colpo da 80 mila euro messo a segno la settimana scorsa nell’azienda Rodensia, a Colognola. Ora gli agenti cercano di capire se ci sono altri coinvolti e come i ladri abbiano agito.

LA SVOLTA. Le indagini della Squadra mobile dopo il colpo da 80mila euro di settimana scorsa da «Rodensia», un’azienda con sede a Colognola. È stata ritrovata quasi tutta – e quasi tutta intatta, il che non è poco, trattandosi di apparecchiature medicali piuttosto delicate – la refurtiva frutto del maxi furto messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì di settimana scorsa all’interno di «Rodensia», un’azienda che produce impianti dentali con (nuova) sede a Colognola, in via delle Industrie. Un colpo della «banda del buco» che aveva fruttato un bottino stimato attorno agli 80mila euro. E che ora è stato in parte appunto ritrovato grazie a un’indagine della Squadra mobile che ha visto gli investigatori impegnati a visionare i filmati di decine di telecamere, pubbliche e private, di tutta la zona attorno all’azienda: i ladri, non è ben chiaro perché (ma anche su questo fronte sono in corso accertamenti da parte della polizia), si sono disfatti di buona parte della refurtiva abbandonandola in un campo non lontano dal cimitero di Azzano San Paolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

