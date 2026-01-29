Banchiere ucraino ucciso a Milano l’ombra di due uomini in fuga | dalla riunione d’affari nel B&b di lusso al suicidio simulato

Milano – In via Nerino 8 c'è la consegna del silenzio. "Non posso dire nulla e non posso far entrare nessuno, ordini dell'amministratore di condominio", la risposta gentile ma risoluta del portinaio di turno la mattina del 29 gennaio. La sera di venerdì 23 c'era una donna all'ingresso dello stabile di quattro piani a poche centinaia di metri da piazza Duomo: è stata lei a scambiare due battute in inglese con l'uomo che pochi secondi prima aveva visto affacciarsi dalla finestra della camera di un b&b al quarto piano. Da quel punto è caduto nel vuoto il banchiere e top manager cinquantaquattrenne ucraino Oleksandr Adarich, precipitando da un'altezza di circa 15 metri.

