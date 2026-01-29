La polizia di Milano indaga sull’uccisione di Alexander Adarich, il banchiere ucraino trovato morto a Milano lo scorso 23 gennaio. Gli investigatori sono certi che si tratti di un omicidio e stanno cercando due uomini che potrebbero essere coinvolti. La versione che Adarich sia caduto accidentalmente dalla finestra del B&B di via Nerino è ormai esclusa. La pista principale resta quella del delitto, ma al momento non sono ancora stati fermati sospetti.

Secondo fonti investigative è "un'ipotesi concreta" quella che Alexander Adarich sia stato ucciso e non che sia morto precipitando dalla finestra del B&B di via Nerino a Milano lo scorso 23 gennaio. Saranno analizzate le telecamere di sorveglianza per incrociare in particolare i tempi che vedono prima entrare il 54enne nel condominio del centro di Milano che ospita la guest house prenotata dal 22 al 24 gennaio da una seconda persona e alcune ore dopo uscire due soggetti, allo stato non identificati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Banchiere ucraino trovato morto a Milano: per gli investigatori è omicidio. Si cercano due uomini

Approfondimenti su Milano Ucraina

Questa mattina a Milano si torna a parlare dell’ex banchiere ucraino Alexander Adarich, morto la scorsa settimana dopo essere precipitato da una finestra di via Nerino.

La polizia di Milano sta indagando sulla morte di un banchiere ucraino precipitato da un palazzo in via Nerino, nel centro della città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Ucraina

Argomenti discussi: Oleksandr Adarich, ecco il nome dell'uomo trovato morto in via Nerino: era un banchiere ucraino; Milano, mistero in via Nerino: banchiere ucraino precipita dal 4° piano. Sul corpo segni di violenza; Banchiere ucraino precipita e muore da un B&b a Milano, il giallo di Alexander Adarich: l'ipotesi di un omicidio; Identificato l'uomo precipitato da una finestra in via Nerino a Milano: è l'ex banchiere ucraino Alexander Adarich.

Morte avvolta nel mistero a Milano: banchiere ucraino precipitato dal balcone, si indagaMorte sospetta in via Nerino a Milano: il banchiere ucraino precipitato dal quarto piano, indagini in corso per chiarire le circostanze. notizie.it

Oleksandr Adarich, ecco il nome dell'uomo trovato morto in via Nerino: era un banchiere ucrainoL'uomo trovato morto in via Nerino, nel cuore di Milano, venerdì 23 gennaio era un noto banchiere ucraino: Oleksandr Yevhenovych Adarich. Aveva 54 anni e, stando a quanto ricostruito dagli investigato ... milanotoday.it

IL MISTERO DI ALEKSANDER ADARICH,IL BANCHIERE UCRAINO-LA PISTA DELL’OMICIDIO,I GUAI CON LA GIUSTIZIA x.com

È un ex banchiere ucraino l’uomo morto dopo essere precipitato da una finestra in via Nerino, a pochi passi dal Duomo. Ma per gli inquirenti era già morto prima della caduta. La Procura indaga per omicidio: al vaglio le ultime ore, i rapporti d’affari e le immagi - facebook.com facebook