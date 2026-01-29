Banche pronte a sospendere rate dei mutui in Calabria Sardegna e Sicilia dopo il maltempo
Le banche in Calabria, Sardegna e Sicilia si preparano a sospendere il pagamento delle rate dei mutui. L’Associazione bancaria italiana ha inviato una nota a tutti gli istituti di credito, chiedendo di mettere in pratica subito questa misura. La sospensione entrerà in vigore non appena saranno approvate le ordinanze del Governo dopo la dichiarazione di emergenza nazionale.
Maltempo: il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Stanziati 100 milioni per i primi interventi
Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.
Ciclone Harry, Salvini: “chiesto stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna Sicilia”: ancora maltempo e nubifragi
Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.
