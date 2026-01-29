Banche pronte a sospendere rate dei mutui in Calabria Sardegna e Sicilia dopo il maltempo

Le banche in Calabria, Sardegna e Sicilia si preparano a sospendere il pagamento delle rate dei mutui. L’Associazione bancaria italiana ha inviato una nota a tutti gli istituti di credito, chiedendo di mettere in pratica subito questa misura. La sospensione entrerà in vigore non appena saranno approvate le ordinanze del Governo dopo la dichiarazione di emergenza nazionale.

