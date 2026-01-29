Banche le mire francesi su Bpm | Credit Agricole punta a farsi strada

Le banche italiane tornano sotto i riflettori, questa volta per le mosse francesi su Banco Bpm. Credit Agricole fa sapere di voler entrare nel mercato italiano e punta a farsi strada, cercando di rafforzare la sua presenza nel Paese. La partita si gioca in un contesto di cambiamenti e riallineamenti nei consigli d’amministrazione, mentre il 2026 si apre con nuove strategie e ambizioni da parte degli attori europei.

La partita delle banche italiane continua nel 2026 e se l’anno scorso il focus era stato tutto sulla corsa alle acquisizioni (Mps-Mediobanca, Bper-Popolare di Sondrio e la tramontata ipotesi Unicredit-Banco Bpm), quest’anno sarà la ricomposizione dei consigli d’amministrazione il cuore della sfida. In particolare, proprio la milanese Banco Bpm, uno degli istituti più attenzionati, sarà al centro della scena per capire se si concretizzeranno le mire di Credit Agricole, pronta a salire fino a poco meno un terzo del capitale dell’ex popolare di Piazza Meda, di cui detiene oggi quasi il 20%. Il futuro di Banco Bpm. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il Crédit Agricole ha ottenuto l’autorizzazione dalla Bce a superare la soglia del 20% in Banco Bpm, mantenendo comunque la volontà di non acquisire il controllo totale dell’istituto.

