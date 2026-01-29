Baiano controlli urbanistici | sequestrata un' area di circa 200 metri quadrati

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno sequestrato un’area di circa 200 metri quadrati a Baiano. I controlli, mirati a contrastare abusi edilizi, hanno portato alla denuncia di alcune persone. Le forze dell’ordine hanno agito in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, rafforzando i controlli sul territorio.

Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di urbanistica ed edilizia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria.

