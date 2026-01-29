Baby Garden Academy | educare con valori e tradizione

La Baby Garden Academy torna al centro dell’attenzione dopo che alcuni genitori e insegnanti hanno sollevato dubbi sulla sua linea educativa. L’istituto, fondato più di dieci anni fa, si propone di trasmettere valori e tradizione, ma nelle ultime settimane ci sono state discussioni sulla sua reale efficacia e sui metodi adottati. La scuola, che si trova nel segno di Sant’Agata, continua a cercare un dialogo con le famiglie, mentre gli studenti frequentano normalmente le lezioni.

Baby Garden Academy: crescere con radici e valori nel segno di Sant'Agata. L'Istituto Paritario Baby Garden Academy, fondato oltre dieci anni fa dalla Dott.ssa Stefania Marchetta, nasce dal desiderio di creare un luogo in cui i bambini possano crescere circondati da attenzione autentica, amore e stimoli educativi di qualità, in un ambiente in cui la religione cattolica rappresenta un pilastro fondamentale del percorso formativo. In occasione del Giubileo Agatino 1126-2026, la scuola ha aderito con entusiasmo alla manifestazione socio-culturale "La fiamma di Agata", ampliando il tradizionale progetto dedicato alla Santa Patrona. Baby Garden è lieto di essere sponsor di "La Fiamma di Agata. Donne di fuoco dal mito alla contemporaneità", un progetto culturale e artistico dedicato a Sant'Agata, simbolo di forza, autodeterminazione e coscienza femminile. Dal 30 gennaio al 15 febbraio,

