Azzurrra Ferretti scomparsa da Roma Il padre | Ha dormito dall’ex fidanzato poi hanno litigato

La famiglia di Azzurra Ferretti è in allarme. La ragazza di 19 anni non dà notizie da tre giorni. Il padre racconta che Azzurra ha passato la notte dall’ex fidanzato, poi sono scoppiati un litigio e lei non si è più fatta vedere. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo.

Roma, 29 gennaio 2026 – Cresce la preoccupazione per Azzurra Ferretti, la 19enne scomparsa da Roma dalla tarda serata del 26 gennaio. Il suo telefonino risulta spento e irraggiungibile dalle 23:03 d i lunedì. Un'ora prima l'ultima posizione del suo smartphone, rilevata alle 21:54 nelle vicinanze di via Palmiro Togliatti, all'altezza del parco Madre Teresa di Calcutta. Ieri il padre ha lanciato un appello alla trasmissione 'Chi l'ha visto?'. "Mia figlia domenica 25 gennaio ha d ormito dall'ex ragazzo. C'è stato litigio per futili motivi e lei la mattina presto si è presentata a casa di mia madre, in zona Centocelle a Roma.

