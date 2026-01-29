Azzurra scomparsa la svolta dopo ricerche interminabili e tanta paura

La scomparsa di Azzurra tiene ancora tutti con il fiato sospeso. Dopo giorni di ricerche e tanta paura, gli investigatori cercano di fare chiarezza. Un telefono che smette di squillare e un messaggio misterioso sono i pochi indizi rimasti. La città grande e caotica sembra aver inghiottito ogni traccia della giovane. Le forze dell’ordine sono al lavoro per trovare risposte e riaccendere le speranze di chi la cerca.

Un telefono che improvvisamente non squilla più, un ultimo messaggio che lascia domande, e una città enorme che inghiotte ogni traccia. Per giorni a Roma è stata una corsa contro il tempo, tra appelli, segnalazioni e quella sensazione di paura che tiene svegli fino all’alba. Al centro, Azzurra Ferretti, 19 anni, sparita nel nulla e diventata in poche ore un nome ripetuto ovunque: in famiglia, tra amici, sui social, nei gruppi di quartiere. Il caso è esploso quando la sua presenza è mancata dove doveva essere, e ogni tentativo di contatto è finito nel vuoto. >> Pierina Paganelli, Manuela Bianchi intercettata e convocata in procura La denuncia è scattata dopo l’allontanamento improvviso: il padre si è rivolto ai carabinieri della stazione di Tor Vergata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

