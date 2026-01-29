Dopo una settimana di inattività, l’Azzurra torna in vasca. La squadra si prepara a disputare la terza giornata del campionato di Serie C di pallanuoto, dopo aver dovuto fermarsi perché la piscina di via Roma era inagibile. I giocatori sono pronti a riprendere le partite, sperando di fare bene nel derby che si avvicina.

Dopo una settimana di "stop forzato" a causa dell’indisponibilità della piscina di via Roma per la prima squadra dell’ Azzurra si avvicina il momento del ritorno in vasca per la terza giornata del campionato di Serie C di pallanuoto. Gli uomini di coach Daniele Santini torneranno a giocare sabato alla piscina Nannini di Firenze per affrontare l’ Esseci Calenzano, nel match che prenderà il via alle 18,45. I giocatori pratesi, quarti in classifica nel girone 4 con 3 punti a pari merito con Team Marche, Olimpia Colle Val d’Elsa, Certaldo Nuoto e Tolentino (con queste ultime tre formazioni che hanno tuttavia una partita in più, ndr) se la vedranno contro una formazione che ha perso entrambe le partite sin qui disputate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra pallanuoto. C’è la sfida da derby

È iniziato il nuovo anno per le squadre di pallanuoto dell'Azzurra, che si sono ritrovate in vasca per allenamenti e preparazione.

Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Croazia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado.

PALLANUOTO: PARTE IN UNGHERIA IL CAMMINO EUROPEO DELLE 'ORCHETTE' | 25/09/2025

Pallanuoto, visita all'Azzurra. I saluti in vasca. C'è Giuditta GalardiCon il nuovo anno, anche per le formazioni di pallanuoto dell'Azzurra è tornato il momento di tornare in vasca, per allenarsi e prepararsi nel migliore dei modi alle prossime sfide.

Europei pallanuoto, l'Italia senza big salva la faccia contro la Serbia: finale per il 3° posto con la GreciaEuropei pallanuoto, l'Italia di Campagna (senza big) salva la faccia contro la Serbia ma perde 17-13 a Belgrado: sarà finale per il 3° posto con la Grecia.

LA STRADA GIUSTA Gli Europei di pallanuoto femminili iniziano con una grande vittoria azzurra! Il Setterosa supera 24-12 la Croazia a Funchal! Oggi alle 13.15 italiane sfidiamo la Serbia in Portogallo!