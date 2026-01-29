Avete prof di sinistra che fanno propaganda? Bufera sui volantini fuori dalle scuole

Una polemica infiamma le scuole dopo la diffusione di volantini di Azione Studentesca. Gli studenti e i genitori si sono trovati davanti a fogli con scritte come “La scuola è nostra” che sono stati distribuiti davanti agli istituti a metà gennaio. Molti criticano l’uso di questi volantini, altri chiedono chiarimenti sulla provenienza e il messaggio che vogliono trasmettere. La situazione ha acceso un dibattito acceso tra chi vede nelle azioni un modo per coinvolgere gli studenti e chi invece le considera propaganda politica in un momento delicato.

‘La scuola è nostra’. E’ polemica sulla distribuzione di alcuni volantini davanti agli istituti scolastici da parte di Azione Studentesca (avvenuta a metà gennaio). Discussione nata dal fatto che sopra al foglio dato mano a mano alle ragazze e ai ragazzi all’uscita dalle aule, è stampato un Qr.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In un liceo di Pordenone, Azione studentesca ha diffuso un manifesto invitando gli studenti a segnalare eventuali insegnanti di sinistra coinvolti in attività politiche in classe.

Recentemente è stato segnalato un manifesto di estrema destra all’interno di un liceo, sollevando il problema della presenza di propaganda politica nelle scuole.

Sei di sinistra?, il sondaggio degli studenti di FdI. Il prof: Vi do il nome, schedatemiSi chiama Giorgio Peloso Zantaforni, fa il prof di lettere in un liceo e sui social ha pubblicato un video per reagire alla schedatura che i ragazzi di Azione studentesca (la giovanile di FdI nelle cl ... repubblica.it

Hai prof che fanno propaganda di sinistra?: il manifesto di Azione studentesca in un liceo di PordenoneAl liceo Leopardi-Majorana di Pordenone è partita la caccia agli insegnanti di sinistra. Un manifesto di Azione studentesca invita i ragazzi a segnalare i docenti che fanno propaganda politica in ... fanpage.it

