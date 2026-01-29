Avellino in lutto | la tragedia di Sharon Maccanico luce spezzata in Nuova Zelanda

Avellino piange Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni di Picarelli morta nella frana in Nuova Zelanda. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, che si stringe intorno alla famiglia. La giovane era in vacanza con alcuni amici quando la frana ha inghiottito il campeggio, lasciando senza parole tutti coloro che conoscevano la sua vita.

Avellino trattiene il respiro e piange una ragazza che sembrava destinata a danzare tra i sogni. Sharon Maccanico, quindicenne di Picarelli, è stata travolta dalla frana che ha inghiottito un campeggio in Nuova Zelanda. La notizia della sua morte, confermata questa mattina dalle autorità locali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Sharon Maccanico Sharon Maccanico, la danza spezzata sotto il fango: la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova Zelanda Sharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda. Frana in Nuova Zelanda: dispersa la 15enne italiana Sharon Maccanico, veglia di preghiera ad Avellino Una frana nel Monte Maunganui, nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, ha coinvolto una zona frequentata da escursionisti, causando la scomparsa di una 15enne italiana, Sharon Maccanico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sharon Maccanico Argomenti discussi: Lutto tra Napoli e la provincia di Avellino: Rebecca muore nel sonno ad appena 19 anni; Lutto a Mercogliano, scomparso Massimo Maiella a 62 anni; Frana Nuova Zelanda, morta la 15enne Sharon Maccanico originaria di Avellino: era tra i dispersi del campeggio; Muore improvvisamente a 19 anni, Cassano a lutto per la tragedia di Rebecca. Avellino, lutto nel mondo del calcio: addio al portiere Carletto De Amicisdi Fiore Carullo - Stamane ci ha lasciato anche Carletto De Amicis, storico portiere dell’Avellino degli anni Sessanta e Settanta. Dopo la notizia della scomparsa di Tacchi, un altro grave lutto colpi ... corriereirpinia.it Avellino e la Scandone in lutto: è morto Ante Grgurevic, giocò in biancoverde nel 2002-2003Avellino e la Scandone piangono l'improvvisa scomparsa di Ante Grgurevic, cestista passato per l'Irpinia nella stagione 2002-2023, particolarmente apprezzato dai tifosi biancoverdi per la sua grinta s ... msn.com Sharon Maccanico, 15 anni, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda. Il dolore di amici e familiari ad Avellino, la giovane era campionessa di hip-hop - facebook.com facebook Travolta da una frana in Nuova Zelanda, ritrovato il corpo della campionessa di hip hop Sharon Maccanico x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.