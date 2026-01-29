Avellino-Cesena ventiduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca Avellino-Cesena, una partita fondamentale per entrambe le squadre. Dopo 21 giornate, nessuno può permettersi di perdere punti, perché le ambizioni playoff sono ancora vive. Le formazioni sono pronte, e il match si prospetta combattuto. Gli allenatori hanno preparato le strategie, consapevoli dell’importanza di questa sfida nella corsa verso la zona alta della classifica.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per entrambe è vietato perdere punti per coltivare ancora ambizioni playoff. Avellino-Cesena si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L'ultima sconfitta patita a La Spezia pesa come un macigno sugli irpini, che avevano fatto un pennsiero ai playoff. La classifica recita tredicesimo posto con 25 punti, per cui c'è ancora la possibilità di sognare in grande, ma bisogna anche guardarsi indietro. I romagnoli sono quinti con 34 punti, e dunque in piena zona playoff.

