Autostrada A19 chiusura notturna per lavori | disagi per chi viaggia verso Catania
Questa notte l’autostrada A19 sarà chiusa temporaneamente per lavori. La chiusura, necessaria per completare alcune operazioni di cantiere, provocherà disagi a chi viaggia verso Catania. Gli automobilisti dovranno pianificare percorsi alternativi o aspettare la riapertura prevista nelle ore notturne.
Per consentire il completamento di alcune operazioni di cantiere, sono previste brevi chiusure notturne lungo l’asse Palermo-Catania. Lo comunica Anas che informa della necessità di interdire temporaneamente un tratto dell’A19 nelle notti del 29 e 30 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
