Australian Open | Sinner-Djokovic in diretta tv in chiaro su Nove

La semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile in chiaro su Nove. Gli appassionati di tennis potranno seguirla domani mattina, a partire dalle 9:00, direttamente da Melbourne Park. La partita promette emozioni e un confronto tra due grandi campioni del circuito.

AGI - Buone notizie, anzi buonissime, per gli appassionati di tennis: la semifinale dell’Australian Open fra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in chiaro su NOVE domani mattina, venerdì 30 gennaio, dalle 9:00 in diretta da Melbourne Park. È la sesta semifinale consecutiva negli Slam per Jannik Sinner, terza a Melbourne, dove ha trionfato nelle ultime due edizioni. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte vincendo sei match (di cui gli ultimi 5 precedenti dalla mitica Coppa Davis del 2023: in semifinale dell’Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon). 🔗 Leggi su Agi.it

Domani mattina alle 9, in diretta da Melbourne Park, si gioca la semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Questa mattina si conoscerà il risultato della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open di Melbourne.

