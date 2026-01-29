Australian Open | Sinner-Djokovic in diretta tv in chiaro su Nove

La semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile in chiaro su Nove. Gli appassionati di tennis potranno seguirla domani mattina, a partire dalle 9:00, direttamente da Melbourne Park. La partita promette emozioni e un confronto tra due grandi campioni del circuito.

AGI - Buone notizie, anzi buonissime, per gli appassionati di  tennis: la  semifinale dell’Australian Open  fra  Jannik Sinner  e  Novak Djokovic  verrà trasmessa in chiaro su  NOVE  domani mattina, venerdì 30 gennaio, dalle 9:00 in diretta da  Melbourne Park. È la sesta semifinale consecutiva negli  Slam  per Jannik Sinner, terza a Melbourne, dove ha trionfato nelle ultime due edizioni. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte vincendo sei match (di cui gli ultimi 5 precedenti dalla mitica  Coppa Davis del 2023: in semifinale dell’Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon). 🔗 Leggi su Agi.it

