australian open quando e dove vedere le due semifinali

Questa mattina si giocano le due semifinali degli Australian Open. Sinner affronta Djokovic, mentre Alcaraz sfida Zverev. Le partite si terranno al Melbourne Park e saranno trasmesse in diretta su vari canali. Gli appassionati italiani potranno seguire le emozioni di queste sfide decisive tra i più forti del circuito.

Il penultimo atto dell’Australian Open 2026 promette spettacolo puro. A Melbourne è tempo di semifinali, di scoprire chi si contenderà il primo Slam della stagione nella finale di domenica 1 febbraio. Il tabellone non avrebbe potuto offrire di meglio: per la prima volta dal 2013, a sfidarsi saranno i primi quattro giocatori del ranking mondiale. Nella parte bassa del cartellone andrà in scena l’attesissimo Jannik Sinner–Novak Djokovic, mentre nella parte alta si affronteranno Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Due incroci di altissimo livello che consacrano Melbourne come capitale assoluta del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

