Australian Open 2026 il montepremi | quanto guadagnano i giocatori

All’Australian Open 2026, il montepremi si alza ancora. I giocatori continuano a guadagnare di più, come accade ormai da anni. La cifra totale cresce di edizione in edizione, confermando la forte crescita del torneo.

Altro anno, altro record. Come ormai da tempo succede di edizione in edizione, il montepremi dei principali tornei del circuito Atp e Wta continuano a salire. Non fa eccezione l’ Australian Open, primo Slam della stagione, che fa registrare le cifre più alte della sua storia. In palio ben 111,5 milioni di dollari australiani, poco più di 65 milioni di euro, con un aumento del 16 per cento rispetto al 2025 quando il computo totale si fermava a 96,5 milioni di dollari. Premi aumentati non solamente per l’assegno del vincitore, ma per tutti i turni, dalle qualificazioni fino al campione, con tutti i giocatori dei singolari e dei doppi che riceveranno circa il 10 per cento in più rispetto a chi li ha preceduti nell’albo d’oro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Gli Australian Open 2026 hanno stabilito un nuovo record di montepremi, arrivando a 111,5 milioni di dollari australiani (circa 64 milioni di euro).

Gli Australian Open 2026 stanno per giungere alla fine.

