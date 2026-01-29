Australian Open 2026 | ancora Sinner-Djokovic verso la finale Alcaraz-Zverev rematch del 2024

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic in una semifinale che si ripete da diversi Slam. La sfida tra i due atleti si ripropone ancora, dopo aver acceso le ultime edizioni. In campo, il match promette di essere intenso, mentre dall’altra parte il serbo cerca di confermare il suo dominio. Intanto, Alcaraz e Zverev si preparano a sfidarsi di nuovo, come nel 2024.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Gira e rigira, sono tre degli ultimi quattro Slam ad aver avuto questa semifinale. Dopo il Roland Garros e dopo Wimbledon, anche gli Australian Open vedono il confronto tra due generazioni tennistiche. All’atto pratico i due si sono ritrovati lontani, finora, soltanto agli US Open. Nella mattina di domani, un venerdì 30 gennaio che l’Italia attende ancora una volta con grande passione, ci sarà il momento dell’assalto alla finale. Sinner ci arriva con il motore che sale sempre più di giri. E finora le cose buone mostrate sono state parecchie. Soprattutto, lo si è visto davvero attento e capace di comprendere con esattezza le cose che succedevano in campo contro Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Australian Open 2026

Venerdì 30 gennaio gli appassionati di tennis potranno seguire due semifinali degli Australian Open 2026.

L’Australian Open 2026 entra nel vivo con le semifinali che promettono grande spettacolo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open 2026

