Attimi di paura il racconto di Pierpaolo Pretelli con un video che invita a riflettere

Pierpaolo Pretelli ha condiviso un video su Instagram in cui racconta un episodio spiacevole avvenuto tra le strade di Milano. Nel filmato, il cantante spiega cosa gli è successo e invita le persone a riflettere sui comportamenti quotidiani. Pretelli spera che il suo racconto possa far nascere una riflessione e sensibilizzare gli altri.

Pierpaolo Pretelli racconta un episodio spiacevole accaduto tra le strade di Milano. Lo racconta attraverso un video social per sensibilizzare gli animi delle persone. Milano corre veloce. Pierpaolo Pretelli ha deciso di raccontare attraverso un video condiviso sui social diventato rapidamente molto più di un semplice contenuto social uno spiacevole avvenimento accaduto per le strade di Milano, a due passi da casa sua. Non cronaca urlata, non spettacolarizzazione della paura, ma un racconto nudo, diretto, umano. Un gesto di sensibilizzazione che parte da un'esperienza personale e si apre a una riflessione collettiva.

