Gerry Scotti risponde alle accuse di Corona, che aveva ripreso a parlare di attacchi sui social e di verità negate. Il conduttore ha deciso di intervenire, citando Einstein per sottolineare come i rimpianti possano rendere vecchi, ma senza entrare troppo nel merito delle polemiche.

Le parole del conduttore. Gerry Scotti, citando Einstein in un suo libro, dice: «Un uomo è vecchio solo quando i rimpianti in lui superano i sogni». «Allora sono giovanissimo», ride, «ho pochissimi rimpianti». E i sogni? «Ne ho ancora. Una volta sognavo per il lavoro, oggi sogno per la mia vita privata: un viaggio in camper con i nipotini attraverso tutti i laghi del Canada. Ho anche un progetto speciale per i miei settant’anni». Quando arrivano? «L’estate prossima». E cosa farà? «Vorrei trovare il coraggio di andare nella Terra del Fuoco, ispirato da Che Guevara. A sessant’anni avevo già fatto la Route 66 in Harley Davidson. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Attacchi social e verità negate: Scotti risponde a Corona

Approfondimenti su Scotti Corona

Gerry Scotti fa sapere di aver reagito alle parole di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo aveva lasciato tutti senza parole con quella frase su “stare a letto con 30 letterine”.

Recentemente, Gerry Scotti è stato coinvolto in voci infondate diffuse sui social media, alimentate dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scotti Corona

Argomenti discussi: Truffa della ballerina WhatsApp: un attacco che sfrutta la fiducia; Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l'uso dei social. Lui replica: Ormai è guerra, racconterò tutta la verità; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e chiede il blocco dei social; Fabrizio Corona replica a Mediaset dopo la denuncia: Ormai è guerra, racconterò tutta la verità. La richiesta di blocco dei social.

Attacco Usa in Siria è stato respinto, ecco tutta la veritàSi tratta della notizia del giorno che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso: gli Stati Uniti D'America, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di effettuare una operazione congiunta in Siria ... it.blastingnews.com

L’EDICOLA, Il Corriere: Scontro tra FdI e Quirinale. La Stampa: Attacco al Quirinale, Meloni tace. La Verità: Provano a occultare le trame del ColleLa notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla polemica tra Fratelli d’Italia e la presidenza della Repubblica, con le parole del capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, ... blitzquotidiano.it

"Non sai mai la guerra interiore che sta combattendo una persona" L’ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio sui social dopo i continui attacchi al suo aspetto fisico - facebook.com facebook

Attacchi ai banchetti, discriminazioni in rete, odio social: l'ondata omofoba nella Varese nera. La denuncia del presidente Arcigay dal Triangolo Rosa, il monumento alla memoria degli omosessuali deportati nei lager dai nazifascisti. #Pietre @repubblica x.com