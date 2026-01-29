Athina Onassis il suo ritorno alle sfilate Haute Couture con un look che evoca l' eleganza di Jackie

Athina Onassis torna a sfilare a Parigi, questa volta alla Haute Couture di Stephane Rolland. La nipote dell’erede di Aristotele Onassis ha scelto un look che ricorda l’eleganza di Jackie Kennedy. Era presente in prima fila, tra sguardi curiosi e fotografi pronti a immortalare il suo ritorno nel mondo della moda.

Jackie, Athina Onassis, si dice non l'abbia mai conosciuta. Grande icona di stile del Novecento, la vedova del presidente USA John Fitzgerald Kennedy, sposò in seconde nozze il nonno di Athina, Aristotele. Un matrimonio che durò dal 1968 al 1975, quando lui morì lasciando come sua unica erede la figlia Christina (il figlio Alexander morì tragicamente in un incidente aereo nel 1973), che nel 1985, dalle nozze con Thierry Roussel, mise al mondo Athina. Quando nel 1988 però Christina muore, la piccola di soli tre anni cresce con la famiglia del padre: lontana dai flash, dalla Grecia, paese della famiglia Onassis, dalla mondanità e da tutto quello che ne deriva.

