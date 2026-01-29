Questa sera, alle 21:00, la Roma scende in campo ad Atene contro il Panathinaikos. È l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League e i giallorossi hanno l’opportunità di qualificarsi direttamente agli ottavi, evitando i playoff. Con 15 punti in classifica, la squadra di Mourinho può mettere un tassello importante nella sua stagione, anche in vista della corsa al quarto posto in Serie A.

La Roma scende in campo giovedì 29 gennaio alle 21:00 ad Atene contro il Panathinaikos nell’ultima giornata della League Phase di Europa League, con 15 punti in classifica e la concreta possibilità di chiudere tra le prime otto, evitando i playoff e alleggerendo un febbraio decisivo anche per la corsa al quarto posto in campionato. Un risultato utile, in un contesto di incastri favorevoli, potrebbe bastare; una vittoria renderebbe ogni calcolo superfluo. Dall’altra parte, il Panathinaikos di Rafa Benitez è già certo dei playoff, fuori dalla corsa alla top 8 ma determinato a chiudere davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Atene come bivio europeo: la Roma e la responsabilità di contare davvero

Questa sera la Roma affronta l’ultimo impegno della fase a eliminazione diretta di Europa League.

