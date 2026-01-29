Bellanova si prepara a tornare in campo. Dopo un lungo stop per infortunio muscolare, l’esterno dell’Atalanta si è allenato con il gruppo e potrebbe già essere convocato per la partita di domenica contro il Como. Palladino si appresta a rilanciare i titolari, sperando di avere a disposizione tutte le frecce per la sfida.

CALCIO. Giovedì 29 gennaio l’esterno, ai box da tempo per un infortunio muscolare, si è allenato con la squadra e potrebbe essere convocato per la gara di domenica 1 febbraio con i lariani. Al «Sinigaglia» tornano i big. Conto alla rovescia per Raoul Bellanova in casa Atalanta in vista della gara di domenica primo febbraio (alle 15) a Como contro i lariani di Fabregas. Giovedì 29 gennaio l’esterno nerazzurro, ai box da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale, si è allenato con la squadra tornata in campo dopo la brutta sconfitta in Champions con l’Union Saint-Gilloise. E a questo punto le possibilità che Bellanova possa essere disponibile domenica sono in vertiginoso aumento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolari

Approfondimenti su Atalanta Bellnao

L’Atalanta si prepara alla fase decisiva della stagione, puntando alla qualificazione in Champions League.

L'Atalanta attende con trepidazione gli esami di Bellanova, alle prese con un risentimento ai flessori della gamba destra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Atalanta Bellnao

Argomenti discussi: Atalanta, Bellanova parzialmente in gruppo: il rientro si avvicina; Atalanta, Bellanova verso la convocazione: le opzioni di Palladino tra Champions e campionato; Atalanta, novità Bellanova: rientro parziale in gruppo! Aggiornamento sulle condizioni di Bakker; Atalanta: niente Parma per Bellanova. In attacco grande abbondanza.

Atalanta, Bellanova va verso il rientro a Como. Palladino rilancia i titolariGiovedì l’esterno, ai box da tempo per un infortunio muscolare, si è allenato con la squadra e potrebbe essere convocato. ecodibergamo.it

Atalanta, buone notizie verso il Como: Bellanova è rientrato in gruppoDopo la delusione di ieri sera con la sconfitta contro l'Union SG in Belgio, l'Atalanta di Raffaele Palladino è tornata ad allenarsi. tuttomercatoweb.com

SERIE A - L'Atalanta recupera Bellanova, è convocabile per il Como ift.tt/zuXodvI x.com

Il punto sulle condizioni di #Bellanova https://bmbr.cc/f7ngk4x #Atalanta - facebook.com facebook