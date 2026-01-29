Associazione Setteottobre | Grave che Farmacap interrompa rapporti con Teva

Farmacap ha deciso di interrompere i rapporti con Teva, il gigante farmaceutico israeliano. L’associazione Setteottobre commenta: “È un gesto grave e irresponsabile”. Secondo loro, questa scelta mette a rischio il sistema sanitario, introducendo l’ideologia tra i criteri per la tutela della salute pubblica. La decisione ha già suscitato molte polemiche e preoccupazioni tra gli operatori del settore.

(Adnkronos) – "La decisione di Farmacap di interrompere ogni rapporto commerciale con Teva, gruppo farmaceutico internazionale di origine israeliana, rappresenta un fatto grave, irresponsabile e profondamente inquietante, perché introduce un principio che dovrebbe restare estraneo a qualsiasi sistema sanitario degno di questo nome: l'uso dell'ideologia come criterio nella tutela della salute pubblica". Lo scrive in una nota il presidente dell'Associazione Setteottobre, Stefano Parisi commentando la decisione delle farmacie comunali di Roma. "Teva non è un governo, non è un esercito, non è un soggetto politico.

