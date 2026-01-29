Aspettiamo la guerra Ma a Teheran e in tutto l' Iran il popolo delle proteste teme una nuova repressione

A Teheran e in tutto l’Iran, migliaia di persone manifestano contro il regime. La paura di nuove repressioni si fa sentire tra chi ha già visto troppe violenze. Nel frattempo, i funerali dei giovani uccisi si trasformano in momenti di resistenza, con le strade piene di gente che sfida le autorità. La tensione resta alta e il rischio di escalation cresce di ora in ora.

Ana, la madre di Ali, è tornata al lavoro. Fa la commessa in un piccolo alimentari a due passi dal Grand Bazaar di Teheran, dove — esattamente un mese fa — i bazaari hanno dato inizio alle proteste più grandi che la Repubblica islamica ricordi. «Per arrivarci, attraverso la città», scrive. «Cammino per le strade dove migliaia di giovani coraggiosi chiedevano libertà. Tra loro c’era anche mio figlio». Ana non ha marciato contro gli ayatollah, anche se prega per la fine di questa dittatura. «Su qualche muro si vedono ancora i segni del sangue. E mi chiedo: tutti i nostri morti serviranno a qualcosa?». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Aspettiamo la guerra». Ma a Teheran e in tutto l'Iran il popolo delle proteste teme una nuova repressione Approfondimenti su Teheran Proteste Proteste in Iran, la denuncia dei media: “Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione”, ma Teheran nega Secondo la rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran si sarebbero verificati oltre 30. Proteste Iran, Teheran avverte: “Siamo pronti alla guerra ma anche ai negoziati” Le proteste in Iran proseguono da 16 giorni, con crescenti tensioni tra manifestanti e autorità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone Ultime notizie su Teheran Proteste Argomenti discussi: Aspettiamo la guerra. Ma in Iran il popolo delle proteste teme una nuova repressione; Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Con l'Europa non trattiamo, sono incompetenti; Draghi: L’Europa ha più nemici che mai, si rafforzi; Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: Se Teheran non tratta sul nucleare attaccheremo. Il ministro degli Esteri iraniano: No a negoziati in un clima di minaccia. «Aspettiamo la guerra». Ma in Iran il popolo delle proteste teme una nuova repressioneIntanto i funerali dei giovani uccisi dai Guardiani della Rivoluzione diventano delle feste di resistenza Ana, la madre di Ali, è tornata al lavoro. Fa la commessa in un piccolo alimentari a due passi ... corriere.it «Aspettiamo la guerra». Ma a Teheran e in tutto l'Iran il popolo delle proteste teme una nuova repressione x.com Venerdì 30 gennaio alle 18.30 vi aspettiamo, questa volta nella Sala del Consiglio comunale, per questo significativo appuntamento dedicato alle esperienze di guerra viste dagli occhi dei bambini, attraverso il libro e lo sguardo di Piero Nissim e del suo scritt - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.