Asllani via dall’Inter? C’è il via libera | l’albanese ha accettato quella destinazione!

L’Inter potrebbe perdere Asllani. L’albanese ha già dato il suo assenso e ora si aspetta solo l’ufficialità. La cessione sembra ormai cosa fatta, con una formula e dettagli ancora da definire. La trattativa è in fase avanzata e il giocatore ha deciso di cambiare aria.

Inter News 24 Cessione ad un passo: formula e dettagli. Kristjan Asllani è ormai ai saluti. L’avventura del centrocampista albanese con la maglia del Torino è giunta al capolinea prima del previsto. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il classe 2002 interromperà anticipatamente il prestito in granata per volare in Turchia. La destinazione è il Besiktas, club che ha mosso passi concreti nelle ultime ore trovando il totale gradimento del giocatore, che ha già dato il suo benestare al trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani via dall’Inter? C’è il via libera: l’albanese ha accettato quella destinazione! Approfondimenti su Inter News 24 Asllani, futuro incerto per il centrocampista albanese: spunta una nuova destinazione possibile Asllani, centrocampista albanese, valuta nuove opportunità per proseguire la carriera. Asllani Inter, il centrocampista albanese rientra dal prestito e resta in vendita: attirato l’interesse di questi club secondo l’esperto Asllani Inter, centrocampista albanese, rientra dal prestito al Torino e resta in vendita. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Asllani lascia l’Inter, ci siamo! Cifre e dettagli Ultime notizie su Inter News 24 Argomenti discussi: Due nuove pretendenti per Asllani: muro dell'albanese, il piano del centrocampista dell'Inter è chiaro; Cds – Inter, attesa per la risposta di Mlacic. No offerte per Frattesi, su Asllani…; Inter, Kristjan Asllani molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto; Ufficiale: Kristjan Asllani, nuovo giocatore dell'Inter. Asllani-Inter, clamorosa decisione: la società è furiosaIn casa Inter riflettori puntati su Kristjan Asllani: ecco le ultimissime sul futuro del centrocampista albanese classe 2002 ... calciomercato.it Asllani via dal Torino? Inter, c'è già una nuova pretendente: sondaggio del Paris FCLa lotta per restare in Ligue 1 entra nel vivo e il Paris FC ha deciso di giocare d’anticipo sul mercato. La neopromossa parigina, attualmente quindicesima. tuttomercatoweb.com Corradi: "Asllani continua a rifiutare tutte le proposte dall'estero, da ultimo il Besiktas. Spera in una tra Fiorentina e Bologna in extremis, ma rischia di rimanere al Torino da esubero, se non si troverà una soluzione". - facebook.com facebook #Asllani continua a rifiutare tutte le proposte dall'estero, da ultimo il #Besiktas. Spera in una tra #Fiorentina e #Bologna in extremis, ma rischia di rimanere al #Torino (da esubero) se non si troverà una soluzione... x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.