Asllani finalmente si è convinto sì a questo prestito | ha già l’accordo con il club

Kristjan Asllani ha deciso di accettare il prestito e ha già firmato con il nuovo club. Dopo settimane di dubbi, l’italo-albanese ha scelto di cambiare aria e di iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia. Ora aspetta solo di mettere piede in campo e di dimostrare il suo valore.

Asllani. Kristjan Asllani è pronto a voltare pagina e a iniziare una nuova fase della sua carriera lontano dall'Italia. Dopo l'esperienza in prestito al Torino, il centrocampista albanese rientrerà all' Inter solo di passaggio, con l'obiettivo di trasferirsi all'estero e mettersi alla prova in un contesto diverso, utile per la sua crescita tecnica e personale. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diversi club di Serie A, ma la scelta finale sembra ormai definita. Asllani ha deciso di accettare la proposta proveniente dai turchi del Besiktas, attirato da un progetto che gli garantirebbe spazio, continuità e un ruolo centrale nella nuova squadra.

