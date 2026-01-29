Gli autonomi di Askatasuna non accettano di cambiare il percorso della loro manifestazione di sabato a Torino. Dopo l’incontro con le autorità, hanno risposto duramente al prefetto, dicendo che avrebbero dovuto pensarci prima. La protesta contro lo sgombero di dicembre resta confermata, senza deviazioni o modifiche.

“Avreste dovuto pensarci prima”. È la replica degli autonomi del centro sociale Askatasuna alle richieste avanzate dal prefetto di Torino e dalle autorità, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, di “rimodulare” la manifestazione nazionale di sabato 31 gennaio indetta contro lo sgombero avvenuto il 18 dicembre scorso. Il centro sociale rilancia e dice no. Il comunicato del centro sociale. Nei giorni scorsi agli organizzatori era stato chiesto di modificare il percorso preavvisato evitando il centro cittadino e di sfilare in un unico corteo, anziché nei tre annunciati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna sfida la prefettura: no al cambio di percorso: sabato la manifestazione di “lotta” a Torino

