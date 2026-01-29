Askatasuna ora minaccia il Paese | Romperemo gli argini

La tensione cresce nel Paese. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni a casa di alcuni membri di Askatasuna, ritenendo di farmi un’azione di repressione contro chi si oppone. La stessa organizzazione avverte di essere pronta a rompere gli argini e continua a denunciare la criminalizzazione delle loro attività. Domani alle 14, a Palazzo Nuovo, è prevista una conferenza stampa per spiegare meglio la loro posizione.

" Perquisizione in corso a casa di alcuni compagni, continua la criminalizzazione nei confronti di chi lotta: verso il 31 gennaio, conferenza stampa alle 14 a Palazzo Nuovo ". Alle 7.30 del mattino, dai canali di Askatasuna rimbalza la notizia, confermata anche da fonti investigative, in merito a nuove perquisizioni in corso a Torino da parte della Digos: non ci sarebbero misure cautelari da consegnare questa volta ma l'azione ha agitato ulteriormente l'area antagonista di Torino, che da ieri ha occupato Palazzo Nuovo, sede dell'Università di Torino, come ripicca alla decisione della rettrice di non concedere gli spazi per le feste e le assemblee del centro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Gli autonomi di Askatasuna, sgomberati ieri mattina, rilanciano minacce sui social, affermando che nulla sarà più come prima e che la partita è appena iniziata.

Il presidente statunitense Donald Trump ha invitato Cuba a negoziare un accordo, sottolineando che l’isola non riceverà più petrolio né fondi.

Argomenti discussi: Prandi vile e autoritaria: minacce alla rettrice che vieta la festa pro Askatasuna a Palazzo Nuovo.

'Avreste dovuto pensarci prima', Askatasuna respinge richieste sul corteoÈ la replica degli autonomi del centro sociale Askatasuna alle richieste avanzate dal prefetto di Torino e dalle autorità, al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ... ansa.it

Vietato l'evento di Askatasuna, occupata la sede dell'ateneo a Torino«L’Università è degli studenti». È con queste parole che gli esponenti del centro sociale Askatasuna ieri sera hanno guidato l’occupazione di Palazzo Nuovo, luogo simbolo dell’Università di Torino. Pa ... lastampa.it

A #Torino non si sta preparando una protesta, ma una minaccia. Dietro le parole “il 31 gennaio vogliamo riprenderci la città” o “sappiamo come inizia ma non come finirà”, pronunciate dai portavoce di #Askatasuna, non c’è alcuna battaglia di libertà di espressi - facebook.com facebook

“Il 31 gennaio accerchieremo: 3 cortei per prenderci la città”: la minaccia di Askatasuna all’università di Torino annuncia la guerriglia urbana x.com