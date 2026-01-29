Asili nido comunali | riaperti i termini delle iscrizioni intanto lavori in corso presso le ex scuole Ventre e Gatto

Riaprono i termini per le iscrizioni agli asili nido comunali. Dal 28 gennaio al 4 febbraio, i genitori e chi ha responsabilità sui bambini tra i 3 e i 36 mesi possono presentare domanda, anche se i posti sono limitati. Nel frattempo, si lavora alle ex scuole Ventre e Gatto per preparare nuove strutture.

