Ascolti TV Total Audience Mercoledì 28 Gennaio 2026 Uomini e Donne +103K La Forza di una Donna +86K e Il Paradiso +66K

Mercoledì 28 gennaio 2026, gli ascolti tv hanno visto un aumento. Uomini e Donne ha registrato 103 mila spettatori in più rispetto alla settimana precedente, mentre La Forza di una Donna ha guadagnato 86 mila telespettatori. Anche Il Paradiso ha attratto più pubblico, con un incremento di 66 mila persone. I dati confermano una serata con numeri in crescita su diversi programmi.

La prima serata di mercoledì 28 gennaio 2026 conferma un quadro piuttosto netto sul fronte Auditel, considerando i dati in total audience. A guidare la classifica è Canale 5, che conquista il pubblico con Una Nuova Vita, mentre Rai 1 resta indietro con la fiction storica Morbo K. Su Rai 1, Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero ha interessato 2.551.000 spettatori, pari al 14,43% di share. Miglior risultato per Canale 5, dove Una Nuova Vita ha raggiunto 3.018.000 spettatori con uno share del 18,62%, imponendosi come programma più visto della serata. Gli altri risultati della prima serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Il panorama televisivo di mercoledì 10 dicembre 2025 si è distinto per ottimi ascolti, con programmi come Uomini e Donne, La Forza di una Donna e Il Paradiso che hanno conquistato migliaia di spettatori.

Giovedì 15 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato numeri significativi per alcuni programmi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ascolti tv, Una nuova vita supera Morbo K. Bene Chi l'ha visto? e AgoràGli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la serie Morbo - Chi salva una vita salva il mondo intero conquistare una media ... iltempo.it

Ascolti Total Audience di martedì 27 gennaioNella rilevazione della Total Audience di martedì 27 gennaio rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 7 milioni 106 mila 671 spettatori con il 33,8% di share. Nell' ... rai.it

