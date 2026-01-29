I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come “Una Nuova Vita” abbia raggiunto il 18,7% di share, mentre “Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero” si è fermato al 14,5%. La serata televisiva si è divisa tra questi due programmi, con il primo che ha conquistato una fetta più ampia di pubblico.

Nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero interessa 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Ricatto d’amore intrattiene 880.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 834.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.317.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 481.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 1.034.000 spettatori e il 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 28 Gennaio 2026. Una Nuova Vita parte dal 18.7%, Morbo K chiude al 14.5%

Approfondimenti su Ascolti TV

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il film

Mercoledì 28 gennaio 2026, la gara tra Rai1 e Canale 5 si riaccende.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ascolti TV

Argomenti discussi: Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a Porta; Programmi in TV stasera 28 gennaio 2026: Morbo K, Una nuova vita, Chi l’ha visto? e Benfica–Real Madrid; Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Porta a Porta di Vespa.

Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della FortunaGli ascolti di mercoledì 28 gennaio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Morbo k, mentre su Canale 5 la prima ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 28 gennaio 2026: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026. msn.com

Una Nuova Vita, è appena finita la prima puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Anna Valle come sempre bravissima nel ruolo di protagonista, insieme a Daniele Pecci. Un thriller articolato che promette già uno svolgimento con svariati colpi di scena. Un - facebook.com facebook