I dati degli ascolti televisivi del 28 gennaio 2025 mostrano come Rai1 abbia conquistato il pubblico. La serata di ieri ha visto il successo di

Bene la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, porta a casa.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Alle spalle, in onda su Canale5 Una Nuova Vita, ottiene 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%. In onda su Rai2 Ricatto d’amore registra 880.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1, Le Iene presentano: Inside non vanno oltre 834.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (889.000 – 4.2%), Chi l’ha Visto? conquista ben 1.317.000 spettatori (7.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (469.000 – 2.2%), Realpolitik totalizza 481. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 28 gennaio 2025

Approfondimenti su Ascolti tv 28 gennaio 2025

Il 28 dicembre 2025, i dati di ascolto televisivo evidenziano un buon risultato per Rai1, con la trasmissione

I dati di ascolto televisivo del 12 gennaio 2025 mostrano un buon risultato per la fiction Rai.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ascolti tv 28 gennaio 2025

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 19 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste; Ascolti TV 18 gennaio 2026: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel.

Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della FortunaGli ascolti di mercoledì 28 gennaio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Morbo k, mentre su Canale 5 la prima ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sopra Gerry ScottiUna Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 27 gennaio 2026: i dati Auditel facebook

#SerieA, #Inter e #Juventus trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv nel 18° turno di campionato. Ecco i dati partita per partita x.com