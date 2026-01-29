Mercoledì sera gli ascolti tv premiano Canale5 con la fiction “Una Nuova Vita”, che supera di poco Rai1 con “Morbo K”. La serata vede anche il successo di “Affari Tuoi” nell’access prime time, confermando la sua posizione come uno dei programmi più seguiti. I dati Auditel mostrano come Canale5 abbia preso il comando nei prime time, mentre Rai1 si difende con buona performance su altri slot.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari La prima serata premia la fiction di Canale5, mentre Affari Tuoi domina l’access prime time. Tutti i dati Auditel di prime time, access, preserale e daytime Per ascolti tv di mercoledì 28 gennaio 2026, Canale5 conquista il primato negli ascolti grazie a Una Nuova Vita, che raccoglie 2.990.000 spettatori con il 18.7% di share. Su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero ottiene 2.519.000 spettatori pari al 14.5%. Buon risultato per Chi l’ha Visto? su Rai3, che segna 1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di mercoledì 28 gennaio 2026: vince Canale5 con “Una Nuova Vita”, bene Rai1 con “Morbo K”

Approfondimenti su Canale5 Una Nuova Vita

Ieri sera la tv italiana ha visto un 18,7% di ascolti per

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come “Una Nuova Vita” abbia raggiunto il 18,7% di share, mentre “Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero” si è fermato al 14,5%.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Canale5 Una Nuova Vita

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Porta a Porta di Vespa; Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a Porta.

Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della FortunaGli ascolti di mercoledì 28 gennaio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Morbo k, mentre su Canale 5 la prima ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sopra Gerry ScottiUna Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

Una Nuova Vita, è appena finita la prima puntata. Vi è piaciuta, cosa ne pensate Anna Valle come sempre bravissima nel ruolo di protagonista, insieme a Daniele Pecci. Un thriller articolato che promette già uno svolgimento con svariati colpi di scena. Un - facebook.com facebook

La nuova vita di Edoardo (18 anni) dopo i coltelli e la droga: «Mi sentivo forte, facevo paura agli altri. In realtà stavo morendo» x.com