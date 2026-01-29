Mercoledì 28 gennaio 2026, si è acceso il duello tra Rai e Mediaset negli ascolti tv. Canale5 ha battuto la concorrenza con una serata ricca di programmazione, mentre la Rai ha cercato di tenere il passo. La sfida tra le due reti principali si è fatta più accesa, con risultati ancora da analizzare nel dettaglio.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 28 gennaio 2026 ha visto Canale5. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 28 gennaio 2026 ha visto Canale5 prendersi la scena con il debutto di Una Nuova Vita, che ha conquistato 2.990.000 spettatori e il 18.7% di share, imponendosi come nuova fiction di punta dell’ammiraglia Mediaset. Rai1 ha salutato Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero con 2.519.000 spettatori e il 14.5%, finale sotto le attese per un prodotto forte ma meno premiato dal pubblico rispetto alla concorrenza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 28 gennaio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

Approfondimenti su Canale5 Mediaset

Il 19 gennaio 2026, si sono confrontati i programmi televisivi di Rai e Mediaset, con risultati che evidenziano le preferenze del pubblico.

Il 20 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra Rai e Mediaset negli ascolti televisivi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ascolti tv 26 gennaio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

Ultime notizie su Canale5 Mediaset

Argomenti discussi: Ascolti tv mercoledì 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita. Sfida De Martino-Scotti; Ascolti tv, testa a testa Rai-Mediaset. Vince Morbo K con il 15,6%, secondo il film su Canale 5; Ascolti tv martedì 27 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e L'ultima volta che siamo stati bambini; Ascolti tv ieri (27 gennaio): Morbo K vince il testa a testa con Claudio Bisio, Affari Tuoi (senza Martina) staccato da Gerry Scotti.

Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della FortunaGli ascolti di mercoledì 28 gennaio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Morbo k, mentre su Canale 5 la prima ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sopra Gerry ScottiUna Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

ASCOLTI 26 GENNAIO - L'ANALISI DI Notizianime In questo lunedì di Mediaset Italia 2 registriamo due risultati abbastanza opposti. One Piece subisce un brusco calo col primo episodio, che supera appena i 30.000 nonostante il buon orario, ma si ripren facebook

TV Ascolti #blob Martedì 27 Gennaio 2026: 1.115.000 spettatori (6.1%), x.com