Durante la partita di campionato provinciale Allievi tra Porta Romana e Villa Pigna, un ragazzo ha colpito un avversario in faccia, fratturandogli la mandibola. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio e ha portato a una maxi-squalifica di 14 mesi per il responsabile, che è stato anche denunciato dalle forze dell’ordine.

ASCOLI Pugno di ferro del giudice sportivo a seguito dell’episodio di violenza che domenica pomeriggio si è verificato durante la gara del campionato provinciale Allievi disputata al campo di Monterocco tra Porta Romana e Villa Pigna. Al calciatore del Villa Pigna, che ha sferrato un pugno in faccia ad un avversario procurandogli la frattura della mandibola, è stata inflitta una squalifica di 14 mesi, fino al 30 marzo 2027. Il referto Sulla base del referto dell'arbitro, il giudice sportivo del comitato provinciale di Ascoli ha comminato la pesante squalifica al giovane calciatore del Villa Pigna «per aver colpito con un violento pugno al volto un calciatore avversario, che cadeva esanime a terra e, quindi, necessitava di cure ospedaliere; nonché per aver colpito con un violento pugno al volto un altro calciatore avversario facendolo cadere a terra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, gli frattura la mandibola con pugni in faccia nella partita di calcio Allievi tra Porta Romana e Villa Pigna: maxi-squalifica di 14 mesi e denuncia

Approfondimenti su Ascoli Allievi

Un pomeriggio di calcio giovanile ad Ascoli si è concluso con un episodio di violenza che ha lasciato tutti senza parole.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ascoli Allievi

Argomenti discussi: Ascoli, gli frattura la mandibola con pugni in faccia nella partita di calcio Allievi tra Porta Romana e Villa Pigna: maxi-squalifica di...; Fa fallo, è preso a pugni: mandibola rotta per un calciatore 15enne di Ascoli; Calcio giovanile, follia ad Ascoli: 15enne in ospedale dopo un pugno; Ascoli Piceno - Calcio giovanile, pugno in faccia ad un 15enne avversario: mandibola fratturata.

Ascoli, gli frattura la mandibola con pugni in faccia nella partita di calcio Allievi tra Porta Romana e Villa Pigna: maxi-squalifica di 14 mesi e denunciaASCOLI Pugno di ferro del giudice sportivo a seguito dell’episodio di violenza che domenica pomeriggio si è verificato durante la gara del campionato provinciale Allievi disputata ... corriereadriatico.it

Fa fallo, è preso a pugni: mandibola rotta per un calciatore 15enne di AscoliIl ragazzo è tesserato con il Porta Romana, e dovrà essere operato. Il fatto durante la gara con la Polisportiva Villa Pigna ... rainews.it

Due passi dentro il Villaggio Olimpico di Milano, sorto in zona Porta Romana su una superficie di 60’000 metri quadrati e che durante i Giochi ospiterà 1’700 atlete e atleti provenienti da tutto il mondo. L’articolo completo su rsi.ch/sport #milanocortina20 facebook