Aryna Sabalenka ha ricevuto un punto di penalità durante la semifinale degli Australian Open, che la oppone all’ucraina Elina Svitolina. La partita, iniziata con ritmo serrato, ha visto la giocatrice bielorussa disturbare il gioco, portando l’arbitro a intervenire e assegnarle un punto di penalità. La tensione in campo si fa sentire mentre le due si sfidano per la finale.

È in corso la prima semifinale del singolare femminile degli Australian Open 2026 tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina. La numero uno del mondo ha dominato il primo set, imponendosi per 6-2 in 57 minuti contro la n.12 del ranking WTA e mettendo in evidenza una netta superiorità fisica e atletica. Il parziale è stato caratterizzato anche da un episodio singolare. All’inizio del terzo game, con Sabalenka avanti 2-1 e Svitolina al servizio, la bielorussa è stata sanzionata dalla giudice di sedia. Nota per accompagnare i colpi con un “ grunting ” particolarmente accentuato, Sabalenka si è vista assegnare una “palla disturbata” nel corso dello scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka disturba il gioco: arriva il punto di penalità agli Australian Open

