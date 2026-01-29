La Leopolda si prepara ad accogliere la quinta edizione di ’Testo’, l’evento dedicato all’editoria contemporanea. Dal 27 febbraio al 1° marzo, scrittori, editor e lettori si incontrano per discutere di libri e di come si diventa un libro. Tra gli ospiti c’è anche Abdolah, che attirerà sicuramente l’attenzione. L’organizzazione è a cura di Pitti Immagine, con il supporto di Stazione Leopolda e Todo Modo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del settore.

Dal 27 febbraio al 1° marzo la Leopolda ospita la quinta edizione di ’ Testo (Come si diventa un libro) ’, evento dedicato all’ editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. Con 165 case editrici, di cui 23 alla loro prima edizione o al rientro alla fiera, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti in programma tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni. Il tema della quinta edizione è ’ Estro ’. Un tafano invece è il tema grafico di Testo 2026, perchè “estro” deriva da o “oîstros”, “tafano”, anche col valore figurativo di “ciò che pungola”, che quindi spinge a pensare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva ’Testo’. Tra gli ospiti anche Abdolah

Approfondimenti su Testo Leopolda

Come ogni domenica, anche oggi, 21 dicembre, Mara Venier torna su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Testo Leopolda

Argomenti discussi: Arriva ’Testo’. Tra gli ospiti anche Abdolah; Prevenzione melanoma. Via libera del Senato al testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l'esecuzione dei tatuaggi; Arriva la legge sulle lobby: registro pubblico e fuori chi ha condanne a più di due anni; Primo soccorso a scuola, la proposta di Legge arriva in VII Commissione: sarà inserito all'interno dell'Educazione civica. Ecco come.

Decreto Semplificazioni. Arriva lo stop dal Quirinale. Tra gli emendamenti ammessi al voto, per la sanità si salvano solo personale (tetto spesa e 687), payback e ...L'allarme era circolato tra la maggioranza già nella giornata di ieri. Dal Quirinale sarebbe arrivato un secco no ad un decreto omnibus dopo gli 83 emendamenti approvati dalle Commissioni riunite ... quotidianosanita.it

Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AIMicrosoft lancia la generazione del testo alternativo in Word e PowerPoint con l'AI invece di Azure Vision, per rendere le immagini più accessibili. Microsoft ha annunciato una funzione che ... punto-informatico.it

Prevenzione melanoma. All’esame del Senato il testo che istituisce la giornata nazionale. Arriva il consenso informato per l’esecuzione dei tatuaggi - facebook.com facebook