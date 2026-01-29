Arriva Sarco per le coppie la capsula del suicidio Double Dutch | l'IA avrà una funzione fondamentale

Arriva anche in Italia la nuova capsula del suicidio chiamata Double Dutch. In pochi mesi sarà pronta per le coppie che vogliono terminare la vita insieme. La progettano il medico e attivista Philip Nitschke, già inventore del dispositivo originale. La novità ha suscitato molte polemiche e preoccupazioni, ma il progetto prosegue senza sosta.

Entro un paio di mesi sarà pronta Double Dutch, la capsula del suicidio per coppie. Si tratta di una Sarco per due persone, ideata e progettata dal dottor Philip Nitschke, medico, attivista per l'eutanasia e inventore del dispositivo originale. L'intelligenza artificiale avrà un ruolo fondamentale nel funzionamento, ma che molto probabilmente non sarà mai approvato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sarco Capsula Fitbit avrà una funzione IA che preparerà gli utenti ad affrontare una visita La funzione segreta del segno “+” su WhatsApp: nessuno la conosce ma è fondamentale Il simbolo “+” su WhatsApp rappresenta una funzione poco nota ma importante, spesso ignorata dagli utenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sarco Capsula Argomenti discussi: Marsala, progetto Glass4Green: una lampada scialitica al Canile comunale grazie alla raccolta del vetro. Buongiorno ,dimarco vale un sacco di soldi,spero arriva in finale Champions... facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.