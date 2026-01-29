Arrestato spacciatore L’uomo tenta la fuga ma sbanda | catturato

I carabinieri di Foligno hanno arrestato un uomo di 25 anni albanese che tentava di scappare, sbattendo contro un’auto in fuga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con droga e ha cercato di allontanarsi. Quando i militari lo hanno fermato, ha opposto resistenza, ma alla fine è stato catturato. La scena si è conclusa con il suo trasferimento in caserma, mentre il suo veicolo è stato sequestrato.

A Foligno ancora un arresto per droga. Dopo due minorenni, sorpresi in possesso di hashish, ed in 55enne sottoposto all'obbligo di firma fermato con eroina i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albanese con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo da parte dei militari che hanno intimato l'alt ad un veicolo per procedere al controllo ma il conducente, non ha ottemperato e si è dato alla fuga a velocità sostenuta.

