Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone | l’uomo sarà estradato in Italia Aveva commesso altri crimini nel Paese scandinavo

In Finlandia è stato catturato uno degli aggressori di Cicalone, l’uomo coinvolto nell’attacco del 12 novembre scorso. È stato arrestato mentre si trovava nel Paese scandinavo e presto sarà estradato in Italia. Gli investigatori hanno scoperto che aveva già commesso altri reati in Finlandia. Ora si cerca di capire se ci siano collegamenti con le altre persone coinvolte nell’aggressione.

In Finlandia è stato arrestato uno degli uomini che lo scorso 12 novembre, insieme ad altre 9 persone, ha aggredito Simone Ruzzi, in arte Cicalone. Il pestaggio – denunciato dallo youtuber con una foto su Instagram – è avvenuto nella stazione della Metro A Ottaviano, a Roma. Come riporta Il Messaggero, le autorità finlandesi hanno fermato Marian Florin Batu, un cittadino romeno 32enne. Sull’uomo pendeva un mandato d’arresto europeo e un decreto di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma. Per Batu scatterà l’estradizione in Italia. L’aggressore di Cicalone era già noto alla polizia finlandese per alcuni crimini commessi nel paese scandinavo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Approfondimenti su Cicalone Arresto Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma: sarà estradato in Italia La polizia finlandese ha arrestato Marian Florin Batu, uno degli uomini coinvolti nell’aggressione dello youtuber Cicalone nella metro A di Roma lo scorso novembre. Simone Cicalone aggredito in metro a Roma, sbeffeggiato su TikTok da uno degli aggressori: botta e risposta La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cicalone Arresto Argomenti discussi: Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma: sarà estradato in Italia; Cicalone, arrestato in Finlandia l’aggressore della metro. Verrà estradato in Italia; Finlandia, arrestato uno dei presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone; Cicalone aggredito nella stazione metro Ottaviano di Roma: arrestato in Finlandia un uomo, caccia ad altri tre complici. Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone: l’uomo sarà estradato in Italia. Aveva commesso altri crimini nel Paese scandinavoIl 32enne romeno Marian Florin Batu è stato fermato dopo 2 mesi di fuga. Era tra i 10 che hanno aggredito lo youtuber a Roma ... ilfattoquotidiano.it Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma: sarà estradato in ItaliaArrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma ... fanpage.it Finlandia, arrestato uno dei presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone facebook Cicalone aggredito nella stazione metro Ottaviano di Roma: arrestato in Finlandia un uomo, caccia ad altri tre complici ift.tt/NlsvGiZ x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.