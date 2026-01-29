Arrestato dall’ICE mentre assiste figlio disabile il 30enne muore e per il padre niente funerale | Senza umanità

Un uomo di 62 anni, Maher Tarabish, è morto poche ore dopo essere stato arrestato dall’ICE mentre si prendeva cura del suo figlio disabile negli Stati Uniti. L’arresto è avvenuto mentre il padre era con il figlio, e ora la famiglia denuncia che nessuno si è preoccupato di lui. Il marito e padre di famiglia non ha avuto nemmeno il tempo di ricevere un funerale, e il suo familiare commenta: “Senza umanità”. La vicenda ha suscitato molte polemiche sul trattamento riservato agli immigrati.

Il 62enne Maher Tarabish era l'unico a prendersi cura del figlio disabile quando è stato arrestato dagli agenti Ice in Usa. Non gli hanno più permesso di salutare il figlio negandogli anche i funerali dopo la sua morte.

