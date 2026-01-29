Armi in città in un anno 3mila controlli sui certificati medici dei possessori | 124 diffide e 81 ritiri

La polizia di Ferrara ha controllato più di 3.000 certificati medici dei possessori di armi in un anno. Durante i controlli, sono state emesse 124 diffide e ritirati 81 certificati. Le verifiche sono state fatte per assicurarsi che i titolari rispettassero le regole sulla validità del documento.

La polizia di Ferrara ha irrogato alcune diffide a detentori di armi a seguito dell'accertamento sulla validità del certificato medico previsto dalla legge. Prosegue, in questo senso, l'attività di controllo e verifica sui detentori di armi da parte della Questura di Ferrara - Divisione.

