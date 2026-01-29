Due pusher clandestini sono stati arrestati questa mattina durante un’operazione della polizia. Avevano con sé armi e stavano vendendo droga in strada. Su di loro pendevano due mandati di cattura per immigrazione clandestina e possesso ingiustificato di armi. Dopo le verifiche, sono stati portati via e allontanati dal quartiere.

Su di loro pendevano due mandati di cattura per immigrazione clandestina e possesso ingiustificato di armi. E ora saranno espulsi dal territorio italiano. Si è conclusa così la latitanza di due stranieri che soggiornavano in terra apuana. I reati erano stati commessi a Como e Vercelli e i due stranieri pensavano di averla fatta franca e di aver fatto perdere le loro tracce. E così sono andati a spassarsela in una sala giochi ignari che di lì a poco sarebbero finiti in manette. Gli arresti sono scattati nel corso delle attività di prevenzione e controllo territoriali effettuati dal personale dell’ufficio controllo del territorio delle volanti del commissariato di polizia di Carrara, che sono riusciti ad assicurare i malviventi alla giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Armati e spacciatori. Arrestati e allontanati due pusher clandestini

A Campo di Marte, la polizia di Arezzo ha eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di due cittadini stranieri, trovati in flagrante durante un’attività di spaccio.

Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper

